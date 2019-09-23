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ЦСКА на выезде победил СКА в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Столичный ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча в Санкт-Петербурге в понедельник, 23 сентября, завершилась победой гостей в серии буллитов (3:2), передает «Газета.ру».

В составе СКА дублем отметился Владимир Ткачев, у гостей две шайбы забросил Максим Шалунов. Единственный буллит реализовал Линден Вей.

В следующем матче 26 сентября СКА дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а ЦСКА 24 сентября встретится с «Йокеритом» в Хельсинки.

13 сентября ЦСКА также в Санкт-Петербурге выиграл у СКА со счетом 3:0. Встреча стала первой в истории регулярных чемпионатов КХЛ, когда москвичи победили СКА на выезде всухую.

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