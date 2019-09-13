ЦСКА победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:0.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и стала первой в истории регулярных чемпионатов КХЛ, когда ЦСКА одержал сухую победу над СКА на выезде. Московский клуб забросил по шайбе в каждом из периодов. Счет открыл Антон Слепышев на 9-й минуте, затем на 26-й минуте отличился Константин Окулов, Сергей Калинин забил третью шайбу на 60-й минуте, пишет ТАСС.

Команды сыграли 39-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. На счету СКА 20 побед в основное время, одна в овертайме и три по буллитам. ЦСКА одерживал 12 побед в основное время, дважды был сильнее в овертайме и один раз — по буллитам.

12 сентября сообщалось, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2.