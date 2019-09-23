В Эстонии пропал экс-глава филиала скандального Danske Bank

В Эстонии ищут бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе — 56-летний мужчина пропал в Таллине 23 сентября. Полиция просит помощи в установлении его местонахождения, пишет издание Postimees.

По данным правоохранителей, Рехе ушел из дома утром, однако родственники заметили одну странность — мужчина оставил телефон и не взял на прогулку собаку. Связаться с Рехе не могут до сих пор.

Полиция полагает, что экс-главе филиала банка может угрожать опасность. Поиски проводятся в том числе там, где Рехе обычно гулял с собакой, а также в окрестностях дома и в ближайшем лесу. Бывшего управляющего ищут 40 человек, в том числе 17 добровольцев, задействованы дроны.

У правоохранителей уже имеются некоторые улики, однако какие именно, в полиции раскрывать не стали.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, он был основан в 1871 году. В ноябре 2018 года власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации. Госпрокурор Дании по особо тяжким экономическим преступлениям и международным делам обвиняет банк в нарушении национального законодательства.

По данным СМИ, Рехе является одним из главных участников скандала, однако обвинение ему не предъявлено. В 2007–2015 годах через филиал прошло €200 млрд подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Именно в этот период Рехе руководил филиалом. В ноябре 2017 года эстонские власти возбудили уголовное дело в отношении Danske Eesti.