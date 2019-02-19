Датский банк Danske Bank прекратит деятельность в России и Прибалтике

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекратит свою деятельность в России и в балтийских странах из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио гендиректора компании Йеспера Нильсена.

Ранее 19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии выдвинул требование о прекращении работы местного филиала банка. В ответ пресс-служба Danske Bank сообщила, что руководство компании рассматривало варианты закрытия филиалов в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России независимо от уведомления финансовой инспекции Эстонии.

«Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество. Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах», — сказал Нильсен.

Регулятор потребовал прекратить деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с момента получения предписания. Также в течение 20 дней банк должен представить план закрытия филиала. При этом в ближайшие восемь месяцев все договоры компании с клиентами продолжат действовать.

В ноябре прошлого года правоохранительные органы Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации. Государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим преступлениям и международным делам обвиняет банк в нарушении национального законодательства.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, он был основан в 1871 году. Организация имеет дочерние финансовые организации более чем в 10 странах мира, в том числе в России, в которой представлена как ЗАО «Данске банк».