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Датский банк Danske Bank прекратит деятельность в России и Прибалтике

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Крупнейший банк Дании Danske Bank прекратит свою деятельность в России и в балтийских странах из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио гендиректора компании Йеспера Нильсена.

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Ранее 19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии выдвинул требование о прекращении работы местного филиала банка. В ответ пресс-служба Danske Bank сообщила, что руководство компании рассматривало варианты закрытия филиалов в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России независимо от уведомления финансовой инспекции Эстонии.

«Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество. Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах», — сказал Нильсен.

Регулятор потребовал прекратить деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с момента получения предписания. Также в течение 20 дней банк должен представить план закрытия филиала. При этом в ближайшие восемь месяцев все договоры компании с клиентами продолжат действовать.

В ноябре прошлого года правоохранительные органы Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации. Государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим преступлениям и международным делам обвиняет банк в нарушении национального законодательства.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, он был основан в 1871 году. Организация имеет дочерние финансовые организации более чем в 10 странах мира, в том числе в России, в которой представлена как ЗАО «Данске банк».

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