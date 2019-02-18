ЦБ создаст реестр сомнительных компаний для банков

Центробанк планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Для получения полного списка регулятор объединится с таможенной и налоговой службами, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, доступ к реестру контрагентов игроки финансового рынка — главным образом банки — смогут получить уже к концу 2019 или началу 2020 года. Как пояснили в пресс-службе регулятора, сейчас продолжается обсуждение проекта.

«Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов — юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска», — отметили в Банке России.

Эксперты считают, что таким образом банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. При этом для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

Доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов рассказал, что подобные практики уже активно применяются в других странах. К примеру, в Италии есть национальный реестр инвойсов.

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«Очень черные: ЦБ создаст для банков реестр сомнительных компаний»