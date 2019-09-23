Школу на 800 мест и летний лагерь построят в Сочи за 1 млрд рублей

В Сочи планируют построить новую школу на 800 учеников и летний лагерь на 100 мест в микрорайоне Мамайка. Проект прошел экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор края Анна Минькова осмотрела место строительства и отметила, что выделенный участок сложный с точки зрения геологии. На противооползневые работы уйдет 20–30% от бюджета, а общая стоимость строительства составит более 1 млрд рублей, пишут «Кубанские новости».

Минькова отметила, что реализация проекта необходима для жителей микрорайона. В Мамайке живут свыше 40 тыс. человек, из которых 8 тыс. — дети. При этом школа в районе отсутствует.

Строительство планируют начать в 2020 году. Перед этим будут решены вопросы подъезда к образовательным учреждениям.

В конце августа стало известно, что в Сочи в 2020 году построят новый общеобразовательный комплекс для одаренных детей. В 2019 году на территории региона будет построено девять школ.