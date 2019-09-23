Прямой эфир

Школу на 800 мест и летний лагерь построят в Сочи за 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи планируют построить новую школу на 800 учеников и летний лагерь на 100 мест в микрорайоне Мамайка. Проект прошел экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор края Анна Минькова осмотрела место строительства и отметила, что выделенный участок сложный с точки зрения геологии. На противооползневые работы уйдет 20–30% от бюджета, а общая стоимость строительства составит более 1 млрд рублей, пишут «Кубанские новости».

Минькова отметила, что реализация проекта необходима для жителей микрорайона. В Мамайке живут свыше 40 тыс. человек, из которых 8 тыс. — дети. При этом школа в районе отсутствует.

Строительство планируют начать в 2020 году. Перед этим будут решены вопросы подъезда к образовательным учреждениям.

В конце августа стало известно, что в Сочи в 2020 году построят новый общеобразовательный комплекс для одаренных детей. В 2019 году на территории региона будет построено девять школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 30 придорожных комплексов построят на Кубани
Кубань дополнительно получит 70 школьных автобусов и 12 машин «скорой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019