Кубань дополнительно получит 70 школьных автобусов и 12 машин «скорой»

В Краснодарский край прибудут 70 новых школьных автобусов и 12 машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Средства на закупку новых транспортных средств для регионов выделены из федерального бюджета. В общей сложности на эти цели направлены 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут «Кубанские новости».

Кубань получит 12 автомобилей скорой помощи. Таким образом автопарк будет насчитывать более 650 единиц. Новые автобусы пополнят школьный автопарк почти до 1,2 тыс. единиц транспорта.

Перед началом учебного года в Краснодарском крае уже существенно обновили школьный автопарк. Ключи от 121 нового автобуса вручила директорам школ вице-губернатор региона Анна Минькова.

Она отметила, что за последние четыре года автопарк удалось обновить на 80%. В нем насчитывалось 1107 единиц транспорта и острая необходимость в новых автобусах отпала, однако работу по закупке планируют продолжить.