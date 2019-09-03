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Более 30 придорожных комплексов построят на Кубани

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Развитие придорожного сервиса обсудили на планерном совещании в Краснодарском крае. Главе региона Вениамину Кондратьев представили схему размещения многофункциональных комплексов.

В 18 муниципалитетах обустроят 41 площадку, где желающие смогут заправить автомобиль, переночевать, поесть, купить продукты. Также в многофункциональных зонах предполагается разместить сельскохозяйственные ярмарки, пишут «Кубанские новости». 10 комплексов уже функционируют, два из них расположены на подъезде к Крымскому мосту.

«Наша общая задача – уйти от хаотичного придорожного сервиса, привести его к единому стандарту», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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