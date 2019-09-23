Прямой эфир

Следователи назвали убийцу Михаила Круга

0
Выделить главное
вкл
выкл

Спустя 17 лет следователи назвали имя убийцы Михаила Круга. По данным ведомства, в 2002 году в дом певца проникли члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов, однако они рассчитывали, что хозяев в это время не будет. Соучастники хотели похитить антиквариат и ценности, чтобы затем шантажировать музыканта. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив пропажу, обратился бы к нему за помощью и тот нашел бы похищенное. Услуга должна была заставить певца в благодарность отдавать часть гонораров. Два выстрела, от которых погиб Круг, произвел Дмитрий Веселов. В 2003 году киллера убил другой участник банды — Александр Осипов. Тот был поклонником певца и решил отомстить Веселову.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019