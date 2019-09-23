Следователи назвали убийцу Михаила Круга

Спустя 17 лет следователи назвали имя убийцы Михаила Круга. По данным ведомства, в 2002 году в дом певца проникли члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов, однако они рассчитывали, что хозяев в это время не будет. Соучастники хотели похитить антиквариат и ценности, чтобы затем шантажировать музыканта. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив пропажу, обратился бы к нему за помощью и тот нашел бы похищенное. Услуга должна была заставить певца в благодарность отдавать часть гонораров. Два выстрела, от которых погиб Круг, произвел Дмитрий Веселов. В 2003 году киллера убил другой участник банды — Александр Осипов. Тот был поклонником певца и решил отомстить Веселову.