В США состоялась церемония вручения премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми». Главными триумфаторами премии стали «Игра Престолов» и «Чернобыль»: они получили 12 и 10 статуэток. Лучший драматический сериал — «Игра престолов». У киносаги — рекордные 32 номинации, из них команда забрала 12 наград. Лучшим мини-сериалом признали «Чернобыль». Среди комедий статуэтка ушла сериалу — «Дрянь». Лучшим режиссером драматического сериала стал Джейсон Бейтман за работу над телесериалом «Озарк».