«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за заморозков

Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в ночь на 24 сентября из-за заморозков. Об этом 23 сентября пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, опасной погода в столице и области будет с 00:00 до 07:00 24 сентября. Отмечается, что существует вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба. Ночью и утром ожидаются заморозки до -3…-1 градусов.

В настоящее время в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Это предупреждение будет действовать в регионе с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября, пишет РИАМО.

В понедельник, 23 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха не превысит +9 градусов, ожидаются небольшие осадки. Минимальная температура воздуха днем составит +7. Ночью возможно похолодание до –1.