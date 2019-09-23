Тинькофф Банк и «Магнит» выпустили совместные платежные карты

Тинькофф Банк и сеть магазинов «Магнит» объявили о выпуске кобрендовых карт платежной системы Visa. Их владельцы смогут получать бонусы программы лояльности и оплачивать часть покупки ими, сообщила пресс-служба банка.

Начисление бонусов будет зависеть от суммы и количества покупок. Получать и тратить их можно будет не только в магазинах «Магнит», но и у других участников партнерской программы.

В рамках сотрудничества выпускаются как дебетовые, так и кредитные карты.

На первом этапе новую карту можно будет получить в 16 российских регионах — Кемеровской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, Алтайском и Красноярском краях, республиках Алтай, Башкортостан, Хакасия и Ханты-Мансийском автономном округе. С ноября они будут доступны по всей России.