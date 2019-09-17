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«Тинькофф» и McKinsey проведут хакатон для разработчиков по всей России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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«Тинькофф» и консалтинговая компания McKinsey проведут первый совместный хакатон для разработчиков программного обеспечения на время среди студентов со всей России. Мероприятие состоится в сентябре.

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Призовой фонд хакатона составит 1 млн рублей, его распределят среди трех победителей: 500 тыс. рублей получит занявший первое место, 300 тыс. и 200 тыс. полагаются за второе и третье соответственно.

«Платформа для регистрации на первый онлайн-тур хакатона откроется 19 сентября на странице vc.ru/data-like», — сообщили во вторник, 17 сентября организаторы мероприятия. Трех победителей объявят по итогам первого тура, они получат цифровую технику и аксессуары в качестве призов.

После этого, с 19 по 20 октября состоится офлайн-тур в московском офисе McKinsey. На нем соберутся до 20 команд, чтобы сразиться за финальный приз.

Задания каждого из этапов хакатона основаны на реальных рабочих кейсах «Тинькофф». На решение задачи онлайн-этапа отведут три недели, во втором офлайн-туре командам предстоит решить задачу в течение суток. Жюри из специалистов «Тинькофф», McKinsey и ряда экспертов будет оценивать не только итог работы, но и подход команд к решению задач.

В рамках офлайн-тура участники смогут узнать о жизни внутри компаний и карьерных возможностях, оставить заявки на прохождение интервью на открытые позиции или стажировки.

Тинькофф и McKinsey регулярно проводят собственные хакатоны для студентов и выпускников вузов, но совместное мероприятие подобного рода будет организован впервые.

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