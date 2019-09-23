Минсельхоз и РАН разошлись во мнениях по введению карантина на борщевик

Российская академия наук (РАН) и Минсельхоз направили в Госдуму свои отзывы по инициативе введения единых требований по борьбе с борщевиком Сосновского и придания ему статуса карантинного растения. Выдержки из документов публикует ТАСС в понедельник, 23 сентября.

Так, Минсельхоз порекомендовал муниципалитетам закладывать в свой бюджет средства для мероприятий по борьбе с сорняком. Также в ведомстве подчеркнули, что борщевик из-за его повсеместного произрастания нельзя включить в перечень карантинного объекта, поскольку к ним относятся вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории России.

В Минсельхозе обратили внимание на то, что борщевик Сосновского не растет на пашнях, которые активно используются, в связи с чем призвали вводить в оборот неиспользуемые земли.

РАН, напротив, высказалось за присвоение борщевику статуса карантинного объекта и разработку рекомендаций по его истреблению. Там призвали присвоить проблемы борьбы с растением статус федерального уровня.

Борщевик Сосновского включен в Классификатор сорных растений. За непринятие мер по борьбе с ним предусмотрена административная ответственность.

Так, в ноябре прошлого года в Московской области начали штрафовать владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно закону от 1 ноября 2018 года, собственники обязаны бороться с этим видом растений на своих территориях.