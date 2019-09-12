Палочки здоровья: откуда берется корица

Эти пряные, чуть сладковатые палочки издавна считались у кулинаров королевской приправой. Некогда корица была действительно доступна лишь немногим счастливцам; сегодня же ее добавляют в кофе, подают с пирожными и вовсю используют в самых непритязательных ресторациях. Более 80% мирового рынка корицы берет свое начало на Шри-Ланке. Как собирают ароматную кору — в фотогалерее «Известий»