Прямой эфир

Палочки здоровья: откуда берется корица

Сбор пряности на Шри-Ланке
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Эти пряные, чуть сладковатые палочки издавна считались у кулинаров королевской приправой. Некогда корица была действительно доступна лишь немногим счастливцам; сегодня же ее добавляют в кофе, подают с пирожными и вовсю используют в самых непритязательных ресторациях. Более 80% мирового рынка корицы берет свое начало на Шри-Ланке. Как собирают ароматную кору — в фотогалерее «Известий»
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Коричные деревья достигают 9 м высоты. Через три года после посадки они готовы давать урожай
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
С деревьев срезают кору, которую затем сворачивают в знакомые всем трубочки или измельчают в порошок
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Коричник цейлонский (Cinnamomum verum) принадлежит к семейству лавровых. Дерево может давать урожай до 60 лет
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Палочки корицы нарезают при помощи обычного электролобзика
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Из листьев корицы добывают ароматное эфирное масло, используемое в парфюмерии
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Ланкийская корица ценится выше всего: в отличие от горьковатой индийской или терпкой китайской разновидности она обладает сладковатым вкусом и мягким ароматом
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Кору собирают по окончании сезона дождей, в августе-сентябре
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Корица богата полезными веществами, в ней есть витамины E, К, PP, B3, пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6)
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Цветы и плоды коричного дерева несъедобны и пахнут довольно противно. Таким образом, корица — пожалуй, единственное культурное растение, в котором используется для пищи лишь кора
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Выращивание корицы в Шри-Ланке
Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe/Bloomberg
Почти готовые коричные палочки загружают для просушки перед отправкой потребителям
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Корица
Фото: Depositphotos
Хранить коричные палочки лучше в темной стеклянной посуде, так они дольше сохранят свои первозданные вкус и аромат
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