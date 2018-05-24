Самый северный, майский

Сезон сбора чая начался в мае на плантациях в районе Сочи, где растет самый северный чай в мире. Считается, что благодаря прохладному климату он обладает повышенным содержанием танинов. С чего начиналась история краснодарского чая и как на чайных фабриках работают сегодня — в галерее портала iz.ru