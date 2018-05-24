Самый северный, майский

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Как собирают чай на сочинских плантациях
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Выращивать чай в районе Сочи начали еще в конце XIX столетия, но из-за холодных зим большинство чайных кустов погибали. Первый серьезный урожай смог собрать в 1904 крестьянин Кошман, до этого работавший на чайных предприятиях в Абхазии, а промышленное производство чая здесь началось к середине 1930-х годов
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Во время сушки чайных листьев на одном из местных чайных предприятий
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Сезон сбора чая здесь начинается в мае, при этом собирать листья можно только по утрам
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Сначала в Сочи культивировали китайские сорта, затем перешли на грузинские, а в 1950-е местным специалистам удалось вывести морозостойкий сорт «Мацестинский» — именно его на некоторых предприятиях выращивают до сих пор
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Растущий здесь чай считается самым северным в мире
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
После перестройки и вплоть до середины 2000-х многие плантации оставались заброшенными, возродить часть из тех, что располагаются в долине Мацесты, удалось «Мацестинской чайной фабрике», одной из крупнейших чайных компаний в регионе. Но сотни гектар по-прежнему остаются заброшенными. На фото: главный агроном компании «Мацестинский чай» на плантациях
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Элитные сорта чая собирают только вручную — даже самая совершенная техника все равно может захватывать огрубевшие листья
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Собранные листья сразу доставляют на завод для переработки — в зависимости от использованной технологии можно получить черный или зеленый чай
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Будущий зеленый чай сразу обдают горячим паром, после этого переработка считается практически законченной. Черный чай будут сушить еще в течение пары дней. После этого листы отправятся на скручивание
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Ежегодно на сочинских предгорных плантациях собирают около 500 тонн чайного листа, около 300 из них приходятся на плантации в долине Мацесты
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Сезон сбора чая начался в мае на плантациях в районе Сочи, где растет самый северный чай в мире. Считается, что благодаря прохладному климату он обладает повышенным содержанием танинов. С чего начиналась история краснодарского чая и как на чайных фабриках работают сегодня — в галерее портала iz.ru
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