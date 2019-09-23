Прямой эфир

Жители Барнаула жалуются на едкий дым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Барнаула жалуются на запах гари в некоторых районах города. Дымкой, в частности, заволокло центральную часть. Жители говорят, что пахнет горелым деревом и травой. Видимость на дорогах заметно ухудшилась.

Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, специалисты выясняют причины появления дыма. Пока в ведомстве не располагают информацией о серьезных пожарах в регионе.

В конце июля Барнаул уже сталкивался с подобным явлением. Причиной были пожары в Сибири. 26 июля в городе зафиксировали превышение в воздухе уровня предельно допустимой концентрации продуктов горения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школы и детсады закрыли на Алтае после землетрясения
Чрезвычайная опасность лесных пожаров установилась в Ростовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019