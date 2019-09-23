Жители Барнаула жалуются на едкий дым

Жители Барнаула жалуются на запах гари в некоторых районах города. Дымкой, в частности, заволокло центральную часть. Жители говорят, что пахнет горелым деревом и травой. Видимость на дорогах заметно ухудшилась.

Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, специалисты выясняют причины появления дыма. Пока в ведомстве не располагают информацией о серьезных пожарах в регионе.

В конце июля Барнаул уже сталкивался с подобным явлением. Причиной были пожары в Сибири. 26 июля в городе зафиксировали превышение в воздухе уровня предельно допустимой концентрации продуктов горения.