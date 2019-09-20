Чрезвычайная опасность лесных пожаров установилась в Ростовской области

Режим чрезвычайной пожароопасности продлен в Ростовской области. Опасная обстановка ожидается до 23 сентября.

По данным МЧС, риск природных пожаров сохраняется на юго-востоке региона. В частности, возгорания возможны в Ремонтненском и Заветинском районах. Об этом пишет RostovGazeta.

Жителям региона рекомендовано не разжигать в лесах костры, не оставлять окурки и спички, а также не выжигать траву и камыш.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность до 23 сентября ожидается в Нижегородской области.