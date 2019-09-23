В горах Таджикистана спасены четыре израильских туриста

В таджикском Горном Бадахшане спасены четыре израильских туриста, подавших сигнал SOS на высоте 4700 метров. Об этом сообщила представитель республиканского Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Умеда Юсуфи.

По ее словам, сообщение о возникновение опасной ситуации поступило спасателям в минувшую среду. К поискам туристов приступил отряд спасателей КЧС в Горном Бадахшане, к нему присоединились добровольные спасатели Агентства Ага Хана.

«Сотрудники КЧС выяснили, что четверо туристов в возрасте от 23 до 26 лет, среди которых женщина, находятся на высоте 4700 метров вблизи местечка Кулин Шугнанского района ГБАО», — цитирует представителя ведомства в понедельник, 23 сентября, «РИА Новости».

Из-за невозможности использовать вертолеты, спасатели использовали лошадей и специальное снаряжение. Путь в одну сторону занял у них два дня. Спуск с горы начали утром в пятницу. От озера Сарез туристов на катере КЧС доставили на вертолетную площадку. Оттуда израильтян перевезли в город Хорог. Двое спасенных остались там, а двое других госпитализированы в больницу Душанбе.

Сложнейшая аварийно-спасательная операция длилась четверо суток, отметила Юсуфи.

В конце июля российский альпинист Василий Дроздов, удостоенный звания «Снежный барс», погиб в горах Таджикистана. В восхождении 39-летний спортсмен участвовал с тремя альпинистами из Архангельской области.