Прямой эфир

В горах Таджикистана спасены четыре израильских туриста

0
Фото: ТАСС/Сергей Жуков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В таджикском Горном Бадахшане спасены четыре израильских туриста, подавших сигнал SOS на высоте 4700 метров. Об этом сообщила представитель республиканского Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Умеда Юсуфи.

Встать поперек гор: российского альпиниста спасли из снежной ловушки
Как спортсмену-экстремалу Александру Гукову удалось неделю прожить на горном уступе без еды и экипировки

По ее словам, сообщение о возникновение опасной ситуации поступило спасателям в минувшую среду. К поискам туристов приступил отряд спасателей КЧС в Горном Бадахшане, к нему присоединились добровольные спасатели Агентства Ага Хана.

«Сотрудники КЧС выяснили, что четверо туристов в возрасте от 23 до 26 лет, среди которых женщина, находятся на высоте 4700 метров вблизи местечка Кулин Шугнанского района ГБАО», — цитирует представителя ведомства в понедельник, 23 сентября, «РИА Новости».

Из-за невозможности использовать вертолеты, спасатели использовали лошадей и специальное снаряжение. Путь в одну сторону занял у них два дня. Спуск с горы начали утром в пятницу. От озера Сарез туристов на катере КЧС доставили на вертолетную площадку. Оттуда израильтян перевезли в город Хорог. Двое спасенных остались там, а двое других госпитализированы в больницу Душанбе.

Сложнейшая аварийно-спасательная операция длилась четверо суток, отметила Юсуфи.

В конце июля российский альпинист Василий Дроздов, удостоенный звания «Снежный барс», погиб в горах Таджикистана. В восхождении 39-летний спортсмен участвовал с тремя альпинистами из Архангельской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двоих немецких альпинистов эвакуировали с Эльбруса
В горах Швейцарии с начала августа погибли три человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019