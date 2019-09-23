Названы преимущества удаленной работы

Эксперты аналитического центра «Битрикс24» назвали преимущества удаленной работы. Об этом 23 сентября сообщает RT.

Так, 43% работодателей заявили о готовности нанимать сотрудников, проживающих в любой точке мира. Еще 35% отметили, что такое устройство рабочего процесса помогает им экономить на аренде рабочих помещений. 22% отметили, что дистанционная работа экономит время на дороге и средства на питание для самих сотрудников.

Если говорить о профессиях, то больше всего шансов работать удаленно есть у программистов — их готовы взять на работу вне офиса 32% работодателей. Также 18% ищут дизайнеров и представителей других творческих профессий, 14% — специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR, SMM , 13% — сотрудников отдела продаж, 10% — специалистов в сфере финансов и бухгалтерии, а также юристов , 8% — сотрудников отдела техподдержки и call-центра.

Совсем небольшие шансы устроиться на дистанционную работу специалистов в сфере аналитики (4%) и топ-менеджеров (1%).

Ранее были названы российские регионы с наибольшим ростом зарплат.