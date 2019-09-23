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Названы самые небезопасные пароли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разработчики антивируса Avira рассказали, какие пароли являются самыми уязвимыми для взлома. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

При помощи специальной «приманки», которая имитировала сигнал устройства, эксперты решили проверить, какие комбинации логина и пароля для взлома будут вводить хакеры.

«Злоумышленники просто вводят пустое имя пользователя и пароль. Это даже чаще, чем admin», — комментирует результаты исследования аналитик угроз Avira Хамидреза Эбтехадж.

Соответственно, одними из самых популярных комбинаций стали «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» — их ввели 24% взломщиков. Также 23,4% использовали сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root».

В результате специалисты рекомендовали не пренебрегать придумыванием сложных комбинаций символов для паролей.

16 сентября IT-специалист рассказал о защите смартфона от мошенников.

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