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IT-специалист рассказал о защите смартфона от мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для защиты смартфона от действий злоумышленников в первую очередь следует установить на него надежный пароль и антивирус, а также не воспринимать на веру слова звонящих незнакомцев. Об этом сайту aif.ru рассказал коммерческий директор IT-компании Infosecurity ГК Softline Александр Дворянский.

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По словам специалиста, при звонке якобы из службы поддержки банка не следует сообщать никакой важной информации, а лучше завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на банковской карте. Также категорически не рекомендуется выполнять требования злоумышленников и торопиться, поскольку мошенники часто играют на спешке и вынуждают совершать необдуманные поступки.

Дворянский отметил, что также не следует переходить по ссылкам, полученным в сообщениях электронной почты, SMS или мессенджерах, даже если они были отправлены от знакомых людей. Лучше лишний раз уточнить у собеседника, действительно ли он отправлял ссылку.

Для защиты от вредоносных программ, которые используют для хищения денег или конфиденциальной информации, эксперт рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов, а также проверять разрешения, которые запрашивает приложение. К примеру, программа-калькулятор и фонарик не должны требовать доступ к камере или микрофону, а также запрашивать возможность осуществлять звонки и отправлять сообщения. Также рекомендуется использовать антивирус. Помимо этого, Дворянский рекомендует воздержаться от использования мобильного банковского приложения, когда гаджет подключен к общедоступной точке Wi-Fi.

4 сентября сообщалось, что эксперт назвала методы защиты от мошенников в соцсетях. Уточняется, что в качестве профилактики следует всегда выходить на личный контакт с человеком и уточнять, действительно ли ему нужна помощь, о которой он просит в соцсетях.

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