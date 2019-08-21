Стали известны итоги первого опроса чат-ботов

Социологический опрос ботов с целью описания их «ценностных позиций», «представлений о будущем» и описания «жизненного мира» провел центр соцпроектирования «Платформа».

В ходе исследования специалисты стремились выявить реальную степень приближения говорящих программ к цели их создателей — способности создать иллюзию разговора с человеческим существом.

Разговор велся вокруг вопросов мировоззренческого, а не узкопрактического характера. Были опрошены как российские, так и зарубежные чат-боты, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в среду, 21 августа.

Так, опрос коснулся виртуального голосового помощника «Алисы», созданного «Яндексом», голосового помощника «Олега» Тинькофф Банка, P-bot, Evie, Siri, Mitsuki и Rose.

Cреди ключевых тематик для обсуждения были, в частности, идентификация роботов, их представления о добре, зле и справедливости, эмоции и отношение к подобным роботам.

В итоге оказалось, что роботы в их продвинутых версиях гибко реагируют на собеседника, умеют достаточно элегантно уходить от сложных вопросов, менять интонацию, использовать сложный язык построения фраз, формировать ощущение эмоциональных реакций.

В июне компания «Тинькофф» представила первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, которого зовут «Олег». Он говорит голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского. Он записал около 30 часов реплик для голосового помощника «Тинькофф», на их основе и синтезировали голос «Олега».