Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев

Десять сирийских нелегальных мигрантов пытались улететь из Греции в Швейцарию под видом украинских волейболистов, пишет 22 сентября Le Figaro.

Как сообщили в греческой полиции, мужчины были одеты в форму волейбольной команды и имели при себе два мяча.

В таком виде и с украинскими паспортами сирийцы намеревались пройти на рейс в Цюрих, однако сотрудники паспортного контроля обнаружили, что документы «волейболистов» оказались поддельными. Покинуть страну им не удалось.

Издание напоминает, что на сегодняшний день в центрах содержания мигрантов в Греции находятся 26 тыс. соискателей статуса беженцев.

В мае сообщалось, что два мигранта из Бангладеш, направлявшиеся во Францию, случайно попали на Украину и сильно удивились.