Военные Марокко спасли 247 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Марокканская береговая охрана Королевского морского флота спасла в Средиземном море 247 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство MAP в субботу, 31 августа, со ссылкой на военный источник.

По его информации, спасенные в основном выходцы из африканских регионов южнее Сахары. Беженцы, в том числе женщины и маленькие дети, находились в небольших лодках и, как указывает агентство, пребывали в сложной ситуации.

Мигрантам оказали необходимую помощь и затем доставили в северные порты Марокко.

Ранее в августе СМИ опубликовали историю 38-летнего Мохаммеда Адама Оги, мигранта из Эфиопии, который рассказал об ужасах 11-дневного скитания на лодке в Средиземном море в надежде на спасение. Ога остался единственным выжившим из 15 человек, которые направились в Европу из Ливии.