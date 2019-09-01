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Военные Марокко спасли 247 нелегальных мигрантов в Средиземном море

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Фото: mapnews.ma
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Марокканская береговая охрана Королевского морского флота спасла в Средиземном море 247 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство MAP в субботу, 31 августа, со ссылкой на военный источник.

По его информации, спасенные в основном выходцы из африканских регионов южнее Сахары. Беженцы, в том числе женщины и маленькие дети, находились в небольших лодках и, как указывает агентство, пребывали в сложной ситуации.

Мигрантам оказали необходимую помощь и затем доставили в северные порты Марокко.

Ранее в августе СМИ опубликовали историю 38-летнего Мохаммеда Адама Оги, мигранта из Эфиопии, который рассказал об ужасах 11-дневного скитания на лодке в Средиземном море в надежде на спасение. Ога остался единственным выжившим из 15 человек, которые направились в Европу из Ливии.

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