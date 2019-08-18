Испания согласилась принять судно Open Arms с мигрантами на борту

Испания согласилась принять судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту. Соответствующее распоряжение отдал в воскресенье, 18 августа, премьер-министр государства Педро Санчес.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение испанского правительства, Санчес принял такое решение из-за чрезвычайной ситуации на борту судна и из-за отказа Италии принять его в своих портах.

В правительстве подчеркнули, что испанские порты — не самые близкие для судна, однако «сейчас Испания — единственная страна, которая готова принять его».

Испанские власти полагают, что ситуация с Open Arms должна послужить стимулом для Европы, если она хочет и дальше придерживаться ценностей прогресса и гуманизма.

Тем временем, по данным ТАСС, Франция согласилась принять 40 мигрантов с судна. Об этом сообщили в МВД страны. Там уточнили, что для высадки мигрантам нужно будет подтвердить статус беженцев.

9 августа мигрантам, находящимся на судне, доставил гуманитарную помощь голливудский актер Ричард Гир. Артист решил помочь им по собственной инициативе во время отдыха на итальянском острове Лампедуза.

В июне 2019 года Рим принял правила, согласно которым судам НПО с мигрантами запрещается входить в воды Италии без разрешения местных властей под угрозой штрафа до €50 тыс. и ареста судна.