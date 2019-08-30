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В США в центрах содержания мигрантов вспыхнула эпидемия свинки

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Фото: Depositphotos
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За последний год в центрах содержания мигрантов в США растет число больных эпидемическим паротитом, более известным как свинка. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается в докладе, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

В документе отмечается, что с 1 сентября 2018 года по 22 августа текущего года зафиксировано 898 случаев заболевания свинкой среди совершеннолетних мигрантов, содержащихся в 57 центрах, расположенных в 19 штатах. Причем подавляющее большинство больных — мужчины, а наиболее подверженные заболеванию центры находятся в Техасе.

Представители Таможенно-пограничной службы США заявили, что из-за того, что мигранты недолго содержатся в центрах, им не делают прививки от инфекционных заболеваний.

Эпидемический паротит (свинка) — это респираторная вирусная инфекция, которая представляет серьезную эпидемиологическую опасность из-за высокой заразности и риска осложнений. Первые симптомы — головная боль, недомогание и лихорадка, сопровождающиеся характерным набуханием околоушной (слюнной) железы.

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