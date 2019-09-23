Юристы обсудят возможность возобновления музейных обменов между РФ и США

Возможность восстановления обменов между музеями России и США обсудят юристы двух стран. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«В нынешней ситуации существует возможность целого ряда исков к государственной собственности России (а мы знаем, как государственная собственность России защищена в Соединенных Штатах). В случае исков могут возникнуть аресты, и нам нужны гарантии», — заявил он.

Он добавил, что даже во времена холодной войны обмены между музеями двух стран были.

В 2013 году американский суд округа Колумбия принял постановление, которое обязало Россию вернуть коллекцию книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона в Штаты и передать американской хасидской общине.

Россия не собирается выполнять это решение, но оно создает угрозу для любых культурных ценностей из РФ, которые могут быть вывезены в Соединенные Штаты в рамках выставок.

20 июня в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Щукин. Биография коллекции», которая была организована в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Под экспонаты из собрания купца и коллекционера Сергея Щукина был отдан почти весь второй этаж основного здания ГМИИ, где посетители могут увидеть не только картины, но и холодное оружие, изделия из дерева, ткани, а также другие предметы.