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В США назвали худший самолет Второй мировой войны

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американское издание Air & Space назвало германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.

Так, в материале рассказывается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. То есть после пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался.

При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.

Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

20 сентября производитель раскрыл характеристики нового истребителя МиГ-35.

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