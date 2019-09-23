Манипулятор ERA не имеет специальных креплений для робота «Теледроид»

На европейском манипуляторе ERA (European Robotic Arm), созданного для российского сегмента МКС, отсутствуют специальные крепления для робота «Теледроид». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишеля.

«Однако «Теледроид», вероятно, может прикрепиться к поручням манипулятора, которые предназначены для работы экипажа во время выходов в открытый космос», — заметил он.

Рука-манипулятор ERA была создана ЕКА в 2004 году и сейчас находится в РКК «Энергия». Предполагается, что манипулятор будет работать в составе многофункционального лабораторного модуля.

Сам робот «Теледроид», который разрабатывается научно-производственным объединением «Андроидная техника», разместят на манипуляторе ERA, с помощью которого его будут перемещать к месту работы в открытом космосе.

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на «Союзе МС-14». 7 сентября он вернулся на Землю.

Отмечается, что «Федор» во время пребывания на МКС имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции: соединял и разъединял электрические разъемы.