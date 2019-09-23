Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По имеющейся информации, политики обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

21 сентября сообщалось, что Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при выполнении всех условий Анкары.

При этом в августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35.