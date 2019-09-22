Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Об этом 22 сентября сообщил Германский центр авиации и космонавтики (DLR) в своем Twitter.

Mit großer Trauer haben wir die Nachricht zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sigmund #Jähn, der erste Deutsche im All, am 21. September 2019 verstorben ist.https://t.co/AicRgKLYLN — DLR_de (@DLR_de) 22 сентября 2019 г.

Отмечается, что Йену было 82 года. Как отметила генеральный директор агентства Паскаль Эренфройнд, DRL потеряло «всемирно признанного космонавта, ученого и инженера». Она пообещала сохранить в памяти его достижения и продолжить начатые им дела.

Зигмунд Йен стал первым и единственным летчиком-космонавтом в ГДР и самым первым немцем в космосе. В 1978 году он совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на советском космическом корабле «Союз-31» на станцию «Салют-6».

8 апреля стало известно о смерти одного из создателей космического корабля Юрия Гагарина.