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Умер первый немецкий космонавт

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Фото: commons.wikimedia.org
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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Об этом 22 сентября сообщил Германский центр авиации и космонавтики (DLR) в своем Twitter.

Отмечается, что Йену было 82 года. Как отметила генеральный директор агентства Паскаль Эренфройнд, DRL потеряло «всемирно признанного космонавта, ученого и инженера». Она пообещала сохранить в памяти его достижения и продолжить начатые им дела.

Зигмунд Йен стал первым и единственным летчиком-космонавтом в ГДР и самым первым немцем в космосе. В 1978 году он совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на советском космическом корабле «Союз-31» на станцию «Салют-6».

8 апреля стало известно о смерти одного из создателей космического корабля Юрия Гагарина.

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