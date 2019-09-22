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В Сети появилось видео инцидента с двумя боевыми машинами ВДВ

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Фото: соцсети
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В Сети появилось видео с инцидентом, произошедшим во время десантирования двух боевых машин ВДВ в Оренбургской области 20 сентября.

На видеозаписи видно, как несколько единиц военной техники стремительно приближаются к земле из-за нераскрытого парашюта.

В этот раз десантирование выполнялось без личного состава, поэтому в результате разрушения боевой техники никто не пострадал. Отмечается, что при десантировании техники допустимыми потерями считаются 2%.

Ранее также стало известно, что ЧП произошло из-за неисправности парашютных систем.

Как сообщил «Интерфакс», 20 сентября в Оренбургской области проходил активный этап стратегических учений «Центр-2019». 21 сентября в ходе маневров впервые в истории российских вооруженных сил полк ВДВ осуществил десантирование в полном составе с вооружением и техникой. В учениях участвовали 128 тыс. военных и более 20 тыс. единиц техники.

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