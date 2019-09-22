Две боевые машины ВДВ получили повреждения при десантировании

Две боевые машины ВДВ получили повреждения во время десантирования в Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, ЧП произошло из-за неисправности парашютных систем.

«Десантирование техники осуществлялось только без экипажей. Пострадавших нет», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Там также отметили, что инцидент произошел 20 сентября «во время массового десантирования военной техники ВДВ». Причины и обстоятельства случившегося устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

«Интерфакс» напоминает, что 20 сентября в Оренбургской области проходил активный этап стратегических учений «Центр-2019». 21 сентября сообщалось, что в ходе маневров впервые в истории российских вооруженных сил полк ВДВ осуществил десантирование в полном составе с вооружением и техникой.

По данным Минобороны, операция по высадке 2 тыс. десантников и более 200 единиц техники с 71 самолетом Ил-76 заняла менее 20 минут. При этом скорость движения транспортной авиации достигала 360 км/ч.

В стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники. 20 сентября за маневрами на полигоне Донгуз в Оренбургской области понаблюдал президент России Владимир Путин.