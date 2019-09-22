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Полиция нашла четыре огнестрельных ружья в водоеме Подмосковья

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Фото: Depositphotos
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Полицейские нашли два охотничьих одноствольных ружья и два обреза охотничьих одноствольных ружей в водоеме в городе Балашиха, Московская область. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в воскресенье, 22 сентября.

«14 сентября в дежурную часть полиции по микрорайону Железнодорожный (Балашиха) поступило сообщение от местного жителя 1988 года рождения о том, что в микрорайоне Кучино по улице Соловьева в водоеме им обнаружены предметы, похожие на ружья», — говорится в сообщении МВД. При осмотре полицейские нашли четыре единицы оружия.

Обнаруженные образцы оружия были в разное время изъяты из разных городов России и находились в розыске, сообщил Telegram-канал Baza.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 223 ч. 1 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

В августе Следственный комитет России возбудил дело в отношении депутата совета сельского поселения по подозрению в поставках за границу военной продукции. По версии следствия, чиновник в феврале и марте нынешнего года несколько раз отсылал корпусы магазинов ручного пулемета Калашникова. При этом он отправлял их по почте с заведомо неверной информацией в почтовом листе.

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