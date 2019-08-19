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Петербургский школьник случайно прострелил себе руку пистолетом матери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Первоклассник в Санкт-Петербурге нашел в сумке у матери травматический пистолет и случайно прострелил себе руку. Об этом 19 августа сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Выборгском районе 17 августа, пишет сайт kp.ru. В полиции отметили, что восьмилетнего ребенка после произошедшего доставили в больницу с ранением второго пальца правой руки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по данному факту, оружие изъято. В отношении матери ребенка составлены административные протоколы о нарушении правил хранения оружия, пишет сайт aif.ru. Отмечается, что документы на пистолет «Оса» у женщины имеются.

В мае сообщалось, что подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве.

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