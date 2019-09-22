Умер актер Арон Айзенберг

Американский актер и режиссер Арон Айзенберг, известный по роли Нога в сериале «Звездный путь: Глубокий космос 9», умер в возрасте 50 лет в субботу, 21 сентября. Об этом 22 сентября сообщила его жена Малисса Лонго на своей странице в Facebook.

«С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг скончался. Он был человеком со скромной, веселой, решительной душой. Он стремился жить честно и правдиво», — отметила она.

В сообщении Лонго не указана причина смерти, однако по данным телеканала Fox News, на протяжении многих лет у Айзенберга были серьезные проблемы со здоровьем.

Арон Айзенберг также известен зрителям по ролям в фильмах «Амитивилль 4: Зло спасается», «Чудесные годы», «Стар Трек: Отступники», «Звездный путь: Вояджер», «Дивный новый мир», «Клуб лжецов».