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Умер двукратный олимпийский чемпион Кизимов

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Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров
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Двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов умер в воскресенье, 22 сентября, на 92 году жизни. Об этом говорится в заявлении Федерации конного спорта России (ФКСР), которое опубликовано на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича. О прощании с Кизимовым ФКСР сообщит позднее», — указано в сообщении.

Кизимов занимался конным спортом с самого детства. В 1947 году он закончил Деркульскую школу жокеев, а позже, поступив в Новочеркасский клуб ДОСААФ, освоил конкур, троеборье и стал мастером спорта.

Он является двукратным чемпионом Олимпийских игр в выездке, чемпионом мира, многократным призером чемпионатов Европы и семикратным чемпионом СССР. После Олимпиады в Монреале Кизимов ушел из большого спорта и через некоторое время стал главным тренером конной сборной СССР.

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