Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин

Заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу, 20 сентября сообщает ГТРК «Кубань». Причина смерти артиста не уточняется.

Прощание с Бородиным пройдет в краснодарском музыкальном театре «Премьера» 23 сентября в 11:00, передает НСН.

Бородин родился в Свердловске в 1939 году. С 1975 года был солистом-вокалистом Краснодарского театра оперетты.

«На протяжении многих лет Анатолий Александрович занимался активной общественной деятельностью, в том числе являлся членом попечительского совета Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством имени Котлярова», — цитирует сайт kp.ru сообщение минкульта Краснодарского края.

На счету Бородина более 200 различных ролей в театре и кино, уточняет телеканал «360». Актер известен зрителю по картинам «Супермент», «Из жизни Федора Кузькина», «Убийство на Ждановской». В 2012 году он Анатолий Бородин играл в сериале «Бомбила-2».

27 августа Бородин отметил 80-летний юбилей. Он был занят в девяти спектаклях.