Прямой эфир

Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин

0
Фото: пресс-служба министерства культуры Кубани
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу, 20 сентября сообщает ГТРК «Кубань». Причина смерти артиста не уточняется.

Прощание с Бородиным пройдет в краснодарском музыкальном театре «Премьера» 23 сентября в 11:00, передает НСН.

Бородин родился в Свердловске в 1939 году. С 1975 года был солистом-вокалистом Краснодарского театра оперетты.

«На протяжении многих лет Анатолий Александрович занимался активной общественной деятельностью, в том числе являлся членом попечительского совета Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством имени Котлярова», — цитирует сайт kp.ru сообщение минкульта Краснодарского края.

На счету Бородина более 200 различных ролей в театре и кино, уточняет телеканал «360». Актер известен зрителю по картинам «Супермент», «Из жизни Федора Кузькина», «Убийство на Ждановской». В 2012 году он Анатолий Бородин играл в сериале «Бомбила-2».

27 августа Бородин отметил 80-летний юбилей. Он был занят в девяти спектаклях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Театр Маяковского покажет спектакль «Сукины дети»
Оперная певица Ирина Богачева скончалась в Санкт-Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019