Театр Маяковского покажет «Сукины дети»

15 и 16 октября в театре им. Вл. Маяковского состоится московская премьера спектакля Эймунтаса Някрошюса «Сукины дети». Гастроли, посвященные памяти великого мастера, организованы продюсером Леонидом Роберманом и театральным агентством «Арт-Партнёр XXI».

«Сукины дети» - последний спектакль режиссера Эймунтаса Някрошюса. Он поставлен по одноименному роману литовского прозаика и сценариста (и бывшего министра культуры страны) Саулюса Шальтяниса.

Это спектакль о Литве и ее становлении, где исторические пласты наслаиваются на мифологические, а актеры говорят о смерти, продолжая жить и не останавливаясь в движении ни на секунду. Кажется, что режиссер соединил в нем множество прошлых работ (в его творческой биографии есть и «Книга Иова», и «Божественная комедия» Данте, трагедии Шекспира и комедии Чехова). Някрошюс как большой художник через национальную идентичность умеет говорить о вечных вещах и понятиях – о любви и предательстве, вере и пороках, жизни и смерти.

Над этим спектаклем вместе с Эймунтасом Някрошюсом работали его сын, сценограф Марюс Някрошюс, и жена режиссера, художница по костюмам Надежда Гультяева, которые сумели создать пространство без времени.

Спектакль «Сукины дети» был отмечен театральными критиками как самая выдающаяся премьера Литвы 2018 года. В тот же год не стало великого Мастера.

И даже спустя год зрители не хотят прощаться с Някрошюсом. Сцены из его спектаклей навсегда остались в нашей памяти. Поэтому на «Сукиных детей» стоит идти как минимум для того, чтобы еще раз попытаться собрать раскиданные по мизансценам жемчужины и запомнить последние и главные мысли Эймунтаса Някрошюса.

Режиссер Э́ймунтас Някро́шюс - знаковая фигура в истории мирового театра. В России он был признан безусловно великим и столь же безусловно своим: у России и Литвы оказалось множество точек соприкосновения, а его «Гамлет» и вовсе стал манифестом целого поколения людей, взрослевших в 1990-е. Театралы регулярно ездили в его маленький вильнюсский театр Meno Fortas на премьеры, посещали его спектакли во время московских гастролей.

Он ставил спектакли по всему миру, в том числе и в России – в Большом театре «Макбета» Джузеппе Верди, «Детей Розенталя» Леонида Десятникова, в театре Наций, в Театро Коммунале и Театре Маджо Музикале во Флоренции, в миланском Ла Скала, в Литовском национальном театре оперы и балета и в Национальном драматическом театре Литвы. Главную роль в спектаклях Эймунтаса Някрошюса играют всегда точные сценография, музыкальное и световое оформления, пластическое решение. Это спектакли-притчи, в которых проявляется мастерство владения сценическим пространством, ритмами, объемом, звуком, гений великого режиссера.

«Сукины дети»

Режиссер: Эймунтас Някрошюс

Сценограф: Марюс Някрошюс

Художник по костюмам: Надежда Гультяева

Композитор: Антанас Ясенка

Автор инсценировки: Саулюс Шальтянис

В ролях:

Дарюс Мяшкаускас, Каролина Контяните, Эдвардас Бразис, Регина Шальтяните, Игорис Ряклайтис, Вайдас Йочис, Видас Якимаускас, Йонас Баранаускас, Нийоле Сабулите, Юстина Ванжодите-Шураева

Премьера состоялась: 03/02/2018г.