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Оперная певица Ирина Богачева скончалась в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Оперная певица, народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева скончалась в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пятницу, 20 сентября, в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

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Певица скончалась после операции, передает «Федеральное агентство новостей».

Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Всю блокаду вместе с семьей она провела в городе. Закончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения в 1965 году.

В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинский театр — Ред.) в партии Полины («Пиковая дама» П. И. Чайковского).

В 1968–1969 годах стажировалась в миланском театре Ла Скала. Богачева выступала в таких известных оперных театрах, как Ла Скала, Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Бастилии (Париж), Ковент-Гарден (Лондон) и многих других. На сцене Мариинского театра певица исполнила около 30 ролей. Одна из самых известных последних ее ролей — графиня в «Пиковой даме», уточняет НСН. С 1980 года преподавала в Ленинградской консерватории.

Богачева была кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы, почетным гражданином Санкт-Петербурга, пишет сайт kp.ru.

По предварительной информации, прощание с певицей должно пройти в Мариинском театре. Дата пока не определена, уточняет телеканал «360».

В июле сообщалось, что Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет новый сезон премьерой оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Режиссером спектакля, художником по костюмам и художником-постановщиком выступит Анна Матисон, жена актера Сергея Безрукова.

Постановку покажут 24 и 28 октября, дирижировать оркестром будет художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев.

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