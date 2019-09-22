Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это отрывки американских политических телепередач. Ролик посвящен ситуации вокруг генпрокурора Украины. Виктор Шокин расследовал дело сына Джо Байдена. Вице-президент США якобы способствовал увольнению украинского чиновника.
Джо Байден — потенциальный кандидат на выборах президента США 2020 года. Аналитики считают демократа самым сильным противником Трампа.
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это отрывки американских политических телепередач. Ролик посвящен ситуации вокруг генпрокурора Украины. Виктор Шокин расследовал дело сына Джо Байдена. Вице-президент США якобы способствовал увольнению украинского чиновника.
Джо Байден — потенциальный кандидат на выборах президента США 2020 года. Аналитики считают демократа самым сильным противником Трампа.