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Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе. Об этом он рассказал в эфире «Пятого канала».

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«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», — отметил Порошенко.

Ранее 22 сентября помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что регулирующая порядок проведения местных выборов в Донбассе «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта о выборах. По словам Ермака, весь процесс будет доноситься до украинцев, а имплементацию «формулы» осуществят в несколько этапов.

В Киеве 17 сентября заявили, что не имеют особых возражений по данному документу, однако подписывать «формулу» отказались. В ответ на это полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сорвала договоренности «нормандской четверки».

Позже глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «Формула Штайнмайера» по Донбассу подлежит выполнению, так как является пунктом Минских соглашений. Он напомнил, что Минские договоренности были утверждены лидерами «нормандской четверки» и Совбезом ООН и в них указывается, что проведение местных выборов в Донбассе должно быть согласовано с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, являющемся ныне президентом ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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