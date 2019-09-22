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Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем

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Фото: REUTERS/USA Today Sports/Orlando Ramirez
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Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС.

Спортсмен проводил поединок с мексиканцем Яиром Родригесом. В один из моментов боя мексиканец попал Стивенсу пальцем в глаз. После этого спортсмен долго пытался собраться с силами и снова выйти на ринг, однако врачи приняли решение прервать поединок.

Болельщики бурно отреагировали на завершение боя, который продлился всего 20 секунд, и начали забрасывать американца бутылками, бокалами с выпивкой и закуской. Чтобы уйти с ринга, Стивенсу потребовалась охрана.

21 сентября знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик сообщил о том, что в него стреляли в Санкт-Петербурге.

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