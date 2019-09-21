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В Петербурге открыли огонь по бойцу ММА Дацику

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В ночь на 20 сентября знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик сообщил, что в него стреляли в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Спорт-Экспресс», инцидент произошел возле дома бизнесмена Андрея Бобылева.

«Бобылев в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек. Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять», — рассказал боец.

По словам спортсмена, у его родственника есть неурегулированный финансовый конфликт с бизнесменом. В нападении он обвиняет именно Бобылева, который якобы открыл огонь из травматического пистолета.

«Три или четыре раза шмальнул. У меня над головой пули просвистели. Говорю ему: «Ты чего, дебил? Давай выходи и стреляй в упор». Мы остались на месте, вызвали полицию по факту стрельбы», — указал Дацик.

Кроме того, он заверил, что бизнесмен также бросил в него муляж гранаты. В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники полиции.

В апреле сообщалось, что известный своими националистическими взглядами Дацик в первом поединке после освобождения из колонии проиграл блогеру Артему Тарасову.

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