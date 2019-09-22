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Лицо британки покрылось фурункулами из-за филлеров

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Фото: Global Look Press/Robert Michael/dpa
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В Великобритании у девушки распухло и покрылось фурункулами лицо после самостоятельного введения филлеров. Об этом 21 сентября издание The Sun.

26-летняя Келли Милн приобрела инъекции в интернете. Девушка самостоятельно хотела немного поправить форму губ и сделать менее заметными носогубные складки. Однако почти сразу после введения препарата лицо Келли стало болеть и распухать.

По словам девушки, все симптомы также сопровождались сильной болью, покраснением, а в местах введения филлеров образовались гнойные воспаления. Ей пришлось обратиться к врачам, которые назначили девушке долгий курс антибиотиков. Келли также придется лечь под нож хирургов для удаления фурункулов. Операция обойдется британке в £4 тыс.

Кроме того, отмечается, что девушка успела обратиться с жалобой в компанию, которая является изготовителем филлеров. Однако там не признали своей вины и пояснили, что их продукты предназначены для использования высококвалифицированными профессионалами в сфере косметологии.

6 сентября сообщалось, что американка изуродовала себя при попытке стать похожей на Ким Кардашьян.

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