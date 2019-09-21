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Житель Каталонии утонул в подвале из-за наводнения

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Фото: Depositphotos
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Житель города Кастель-Пладжа-де-Аро в испанской провинции Жирона (Каталония) утонул в подвале из-за наводнения, поскольку не смог выбраться из подвала дома, где спал. Об этом 21 сентября пишет ТАСС.

Отмечается, что наводнение было вызвано сильными дождями.

По информации местных властей, погибший ночевал в подвале с разрешения владельца здания.

При этом остаются неизвестными причины, по которым он не смог вовремя эвакуироваться.

16 сентября сообщалось, что в Испании продолжает бушевать циклон, который обрушился на юго-восток Пиренейского полуострова.

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