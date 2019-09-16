Наводнение века: Испания парализована из-за дождей

В Испании продолжает бушевать циклон, который обрушился на юго-восток Пиренейского полуострова в ночь с 10 на 11 сентября. В результате сильных ливней реки вышли из берегов, многие населенные пункты оказались затоплены, автомобильные и железные дороги размыты и перекрыты. Особенно пострадали провинции Валенсия, Мурсия, Аликанте, Альмерия и Альбасете. В школах отменены занятия, три человека погибли
В затопленных провинциях в общей сложности перекрыли 84 автомобильные дороги. На автотрассе Мурсия–Альмерия в ловушке в затопленном туннеле оказались несколько автомобилей. Людям пришлось выбраться на крыши, чтобы дождаться помощи спасателей. В Мурсии, а также частично в Валенсии и Альмерии было прекращено воздушное и железнодорожное сообщение
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Фото: REUTERS/Sergio Perez
В городе Альмерия мужчина погиб в своем автомобиле, заехав на большой скорости в затопленный туннель, который не успела перекрыть полиция. Двух его пассажиров удалось спасти
В провинции Альбасете в машине, оказавшейся в зоне затопления, были найдены тела пожилой супружеской пары
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
В населенном пункте Онтеньенте в Валенсии из берегов вышла река Клариано. Местных жителей пришлось эвакуировать
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Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Elsa A Bravo
Как отмечают метеорологи, таких ливней здесь не наблюдалось с 1917 года
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Некоторые испанские домохозяйства только недавно восстановились после июльских наводнений. Тогда в Наварре из-за сильных ливней вышла из берегов река Сидакос, уровень воды в ней за несколько часов поднялся на 4 м
Из-за разгула стихии было нарушено и морское сообщение. Ожидается, что в ближайшие трое суток высота волн у испанского побережья в Атлантике составит 2,3 м, в Средиземном море — 3,2 м, у Канарских островов — 2,6 м. Порты Валенсии и Аликанте меняют графики своей работы
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Синоптики сообщают, что циклон начинает перемещаться с юго-востока полуострова в центр, ливни и грозы в ближайшие дни накроют большую его часть
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