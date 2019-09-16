Наводнение века: Испания парализована из-за дождей

В затопленных провинциях в общей сложности перекрыли 84 автомобильные дороги. На автотрассе Мурсия–Альмерия в ловушке в затопленном туннеле оказались несколько автомобилей. Людям пришлось выбраться на крыши, чтобы дождаться помощи спасателей. В Мурсии, а также частично в Валенсии и Альмерии было прекращено воздушное и железнодорожное сообщение