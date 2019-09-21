Российские врачи помогли 30 лет страдавшему нарушением дыхания пациенту

Российские врачи помогли пациенту, который более 30 лет страдал нарушением дыхания во сне. У 65-летнего Евгения с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) по 100 раз за ночь могло останавливаться дыхание, поэтому он не мог нормально выспаться и испытывал головные боли, к тому же не чувствовал запахов.

Врач медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике провел показательную операцию — полисинусотомию, которая позволила восстановить носовое дыхание у пациента. За операцией в режиме телеконференции наблюдали врачи из разных регионов страны.

Этот и подобные случаи 21 сентября, в День хирурга, обсудили участники международной конференции «Нарушения дыхания во сне: современные тенденции лор-хирургического лечения», состоявшейся под эгидой Института группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Ведущие оториноларингологи из России и Германии обменялись опытом лечения ночного апноэ.

Эксперты отмечают, что СОАС только кажется безобидным явлением, на самом же деле он грозит многими негативными последствиями.

«Чем опасен этот синдром? Во время сна мозг недополучает кислород, и организм вынужден вести постоянную борьбу за выживание. Это ослабляет сердечно-сосудистую систему, приводя к инфарктам, инсультам и даже внезапной смерти во сне», — рассказала заведующая отделением оториноларингологии Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге Ольга Плоткина.

Заболевание имеет в том числе и социальные последствия: апноэ характеризуется постоянной дневной сонливостью, что приводит к снижению эффективности труда, увеличению числа ДТП и несчастных случаев на производстве. При этом, несмотря на актуальность проблемы апноэ, четких общепринятых алгоритмов ее решения пока фактически нет.

26 августа сообщалось об уникальной операции по восстановлению зубов, которую провели медики в Геленджике. Специалисты группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» за один день полностью восстановили верхнюю челюсть пациенту, у которого собственных зубов практически не осталось.