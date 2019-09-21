Прямой эфир

В Гонконге вновь прошли протесты

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Гонконге вновь прошли протесты. Участники демонстрации выражали недовольство управлением специального административного района Китая.

В акции приняли участие тысячи людей. Люди громили ближайшую станцию метро. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Несколько человек задержаны. По сообщению полиции, люди были вооружены прутьями, рогатками и лазерами, нанесли ущерб имуществу и подожгли национальный флаг. Две станции метро закрыли.

Первые протесты в районе были спровоцированы четыре месяца назад. Недовольство местных жителей вызвала отмена поправок к закону об экстрадиции. Администрация отложила рассмотрение изменений. Сейчас протестующие требуют рассмотреть дела о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Россиян предупредили о проблемах с транспортом в Гонконге из-за протестов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019