В Гонконге вновь прошли протесты. Участники демонстрации выражали недовольство управлением специального административного района Китая.

В акции приняли участие тысячи людей. Люди громили ближайшую станцию метро. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Несколько человек задержаны. По сообщению полиции, люди были вооружены прутьями, рогатками и лазерами, нанесли ущерб имуществу и подожгли национальный флаг. Две станции метро закрыли.

Первые протесты в районе были спровоцированы четыре месяца назад. Недовольство местных жителей вызвала отмена поправок к закону об экстрадиции. Администрация отложила рассмотрение изменений. Сейчас протестующие требуют рассмотреть дела о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами.